Maltempo, sarà un San Valentino “arancione” in Campania

Sarà un San Valentino all’insegna del maltempo in Campania. La Protezione Civile regionale ha emanato un’allerta meteo valida dalle 6 di domani mattina, sabato 14 febbraio, fino alle 6 di domenica 15 febbraio, su quasi tutto il territorio regionale, ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Lo scenario previsto è di forte peggioramento, con temporali intensi, precipitazioni anche molto abbondanti e venti forti con possibili raffiche. Particolare attenzione è rivolta al rischio idrogeologico.

L’allerta Arancione riguarda le zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole e area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), dove i fenomeni temporaleschi saranno diffusi, a vasta scala e particolarmente intensi. In queste aree si temono dissesti idrogeologici anche significativi, con possibili frane, colate rapide di fango o detriti, instabilità di versante anche profonda, oltre a criticità idrauliche localizzate con allagamenti, tracimazioni e inondazioni.

Allerta Gialla invece sulle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento) e 8 (Basso Cilento), dove le precipitazioni potranno essere intense anche se localizzate, con rischio idrogeologico circoscritto. Possibili allagamenti, scorrimento delle acque lungo le sedi stradali, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, caduta massi e frane favorite dalla saturazione dei suoli.

Nel dettaglio, tra i fenomeni attesi figurano instabilità dei versanti, frane superficiali e colate di detriti, ruscellamenti con trasporto di materiale, possibili voragini per erosione, allagamenti di locali interrati e a pian terreno, esondazioni di corsi d’acqua e rigurgiti dei sistemi di smaltimento delle acque piovane, con coinvolgimento delle aree urbane più depresse.

La Sala Operativa regionale è attiva h24 e ha già preallertato le organizzazioni di volontariato. Ai Comuni interessati, sia in allerta Arancione che Gialla, è stato richiesto di attivare i Centri Operativi Comunali e di mettere in campo tutte le misure previste dai piani di protezione civile per prevenire e mitigare i possibili effetti del maltempo, con particolare attenzione alle zone già colpite nelle scorse ore da fenomeni di dissesto.

Massima cautela anche per il vento forte: si raccomanda la verifica della tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche. Un San Valentino, dunque, che si preannuncia “arancione” e all’insegna della prudenza.