Verso il Referendum: Avellino ospita un confronto di alto profilo

L’Ordine degli Avvocati di Avellino apre le porte al dibattito pubblico in vista dell’importante appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo. Lunedì 16 febbraio 2026, a partire dalle ore 15:30, l’Aula Magna “Rosario Livatino” farà da cornice a un incontro di approfondimento dedicato alle ragioni del “Sì” e del “No” riguardo alla riforma costituzionale.
L’iniziativa, volta a fornire strumenti critici e di analisi ai professionisti del settore e alla cittadinanza, si aprirà con i saluti istituzionali affidati a:
Avv. Fabio Benigni (Presidente COA Avellino);
Avv. Raffaele Tecce (Consigliere COA e Responsabile della Scuola Forense.)
Il cuore dell’evento sarà il confronto tra illustri esponenti del mondo accademico e della magistratura, suddivisi per approfondire i due orientamenti di voto:
Perché SÌ
Sosterranno le ragioni del favore alla riforma:
Dott. Giacomo Rocchi: Presidente della I Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Prof. Avv. Giulio Prosperetti: Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale.
Avv. Francesco Perone: Rappresentante del Foro di Avellino.
Perché NO
Esprimeranno le criticità e le motivazioni contrarie:
Prof. Avv. Bruno Spagna Musso: Già Magistrato della Corte di Cassazione.
Dott. Marcello De Chiara: Consigliere della Corte d’Appello di Napoli.
Prof. Avv. Giorgio Fontana: Rappresentante del Foro di Avellino.
A moderare e stimolare la discussione, garantendo un approccio dinamico e multidisciplinare, ci saranno tre firme del giornalismo:
Dott. Gianni Colucci: Direttore de Il Mattino di Avellino.
Dott. Norberto Vitale: Giornalista ANSA.
Dott. Flavio Coppola: Giornalista di IrpiniaTV.
L’incontro rappresenta un’occasione fondamentale per la comunità giuridica locale e per i cittadini per comprendere le implicazioni tecniche e sociali di una scelta che inciderà direttamente sull’assetto della nostra Costituzione.