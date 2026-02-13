Verso il Referendum: Avellino ospita un confronto di alto profilo

L’Ordine degli Avvocati di Avellino apre le porte al dibattito pubblico in vista dell’importante appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo. Lunedì 16 febbraio 2026, a partire dalle ore 15:30, l’Aula Magna “Rosario Livatino” farà da cornice a un incontro di approfondimento dedicato alle ragioni del “Sì” e del “No” riguardo alla riforma costituzionale.

L’iniziativa, volta a fornire strumenti critici e di analisi ai professionisti del settore e alla cittadinanza, si aprirà con i saluti istituzionali affidati a:

Avv. Fabio Benigni (Presidente COA Avellino);

Avv. Raffaele Tecce (Consigliere COA e Responsabile della Scuola Forense.)

Il cuore dell’evento sarà il confronto tra illustri esponenti del mondo accademico e della magistratura, suddivisi per approfondire i due orientamenti di voto:

Perché SÌ

Sosterranno le ragioni del favore alla riforma:

Dott. Giacomo Rocchi: Presidente della I Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Prof. Avv. Giulio Prosperetti: Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale.

Avv. Francesco Perone: Rappresentante del Foro di Avellino.

Perché NO

Esprimeranno le criticità e le motivazioni contrarie:

Prof. Avv. Bruno Spagna Musso: Già Magistrato della Corte di Cassazione.

Dott. Marcello De Chiara: Consigliere della Corte d’Appello di Napoli.

Prof. Avv. Giorgio Fontana: Rappresentante del Foro di Avellino.

A moderare e stimolare la discussione, garantendo un approccio dinamico e multidisciplinare, ci saranno tre firme del giornalismo:

Dott. Gianni Colucci: Direttore de Il Mattino di Avellino.

Dott. Norberto Vitale: Giornalista ANSA.

Dott. Flavio Coppola: Giornalista di IrpiniaTV.

L’incontro rappresenta un’occasione fondamentale per la comunità giuridica locale e per i cittadini per comprendere le implicazioni tecniche e sociali di una scelta che inciderà direttamente sull’assetto della nostra Costituzione.