Giovedì grasso tra intreccio, Zeza e tarantella: festa alla primaria di San Pietro di Montoro

Giovedì grasso speciale per la scuola primaria di San Pietro di Montoro. Le classi prime e seconde, in collaborazione con la Proloco di Banzano di Montoro e l’Associazione Scuola di tarantella montemaranese hanno presentato le tradizioni del Carnevale irpino: intreccio, Zeza, tarantella.

La manifestazione “Tradizione, Comunità e Nuove generazioni ” è il frutto di un intenso percorso iniziato nel mese di novembre attraverso laboratori partecipati, accessibili e inclusivi che hanno coinvolto ed entusiasmato gli alunni. Esempio concreto di un percorso formativo ed educativo favorito dalla collaborazione con le associazioni locali.