Dopo il verdetto della Cassazione De Vito e Liotti tornano in carcere

AVELLINO- A poche ore dalla pronuncia dei magistrati della II sezione della Corte di Cassazione, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte di Appello di Napoli nei confronti di Kevin De Vito e Sonia Liotti, per cui e’ arrivata la condanna definitiva alla pena di anni cinque, mesi due e giorni venti di reclusione il primo (in parte gia’ scontati) , e nei confronti della seconda alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione, cosi come deciso dai giudici della Corte di Appello di Napoli che avevano riformato la sentenza di primo grado nel luglio scorso.

Dopo il rigetto delle impugnazioni proposte dai difensori di De Vito e Liotti, i penalisti Gaetano Aufiero e Costantino Sabatino e’ arrivato il definitivo e sono scattati gli arresti per entrambi. Già nel pomeriggio sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.