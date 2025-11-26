“Fate presto: dalla memoria alla prevenzione”: il convengo al Teatro Gesualdo

Nel 45° anniversario del terremoto che il 23 novembre 1980 sconvolse l’Irpinia e l’intero Paese, Avellino si prepara a ospitare un importante momento di riflessione e confronto dedicato alla memoria e, soprattutto, alla prevenzione. L’evento “Fate Presto – Dalla memoria alla prevenzione”, promosso dal Ministero dell’Interno, si terrà il 28 novembre 2025 alle ore 10.30 presso il Teatro Comunale Carlo Gesualdo.

La giornata sarà moderata da Pierluigi Melillo e si aprirà con i saluti istituzionali e l’introduzione ai lavori da parte di rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali: tra questi, Mario Bellizzi, comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino, il commissario straordinario Giuliana Perrotta, il presidente della Provincia Rizieri Buonopane, il capo del Dipartimento di Protezione Civile Fabio Ciciliano e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

A seguire, la Prima Sessione, intitolata “Dalla memoria alla prevenzione”, vedrà gli interventi di esperti nazionali e regionali: Fabio Florindo, presidente dell’INGV, Italo Giulivo, direttore generale della Protezione Civile Campania, e Stefano Sorvino, direttore generale dell’ARPAC.

Alle 11.30 si terrà la Seconda Sessione, dedicata al ruolo degli ordini professionali nella prevenzione sismica. Interverranno i rappresentanti dei geologi, ingegneri, architetti, geometri e periti industriali, tra cui Lorenzo Benedetto, Giovanni Acerra, Vincenzo De Maio, Antonio Santososso e Alfonso Matarazzo. Un tavolo di dialogo per rafforzare la collaborazione tra istituzioni, tecnici e territorio.