Lauro, “Luna Park” in Piazza Marginale: il disappunto dell’Ordine degli Architetti

LAURO- Una nota di disappunto e la richiesta di rivedere l’autorizzazione concessa per allestire un “Luna Park” in Piazza Marginale nei giorni di festa patronale. Quella che il presidente dell’ Ordine degli Architetti Erminio Petecca ha inviato al sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione e per conoscenza alla Soprintendenza. Rivolgendosi a Boglione, Petecca ha evidenziato come: ha l’onore di amministrare uno dei borghi pià ricchi di storia e di architettura della nostra

provincia ed è per questo motivo che ho avuto immenso dispiacere quando ho visto qualche immagine della Piazza Lancellotti invasa da mezzi di trasporto pesanti e trasformata in luna park, in occasione della festa patronale di San Rocco. La piazza del Comune di Lauro, è per noi architetti, esempio virtuoso di buona architettura, realizzata negli anni 70 con poche risorse dal nostro iscritto: il professore Francesco Venezia, riconosciuto dalla critica internazionale come no dei più grandi architetti italiani

contemporanei.Il progetto della piazza Lancellotti è stato pensato come sistemazione di uno spazio vuoto

che definisse in una direttrice prospettica, sgombra da ostacoli visivi per l’osservatore, lo slargo con ì percorsi e il castello con il borgo. Ml risultato e la qualità del lavoro è sotto gli occhi di tutti

tanto che la Piazza è stata censita dal Ministero della Cultura nell’elenco delle architettureitaliane dal 1945 ad oggi”. Per cui la richiesta dell’ Ordine degli Architetti e’ chiara: “Per questo motivo, caro Sindaco, La invito a rivedere l’autorizzazione concessa per avere il piacere di rivedere, insieme ai tanti ammiratori, la Piazza restituita quanto prima ad assolvere

le funzioni per cui è stata pensata e realizzata. Confido nella Sua comprensione per questa nota di disappunto e consideri l’Ordine, che mi

onoro di rappresentare, a disposizione per qualsia collaborazione con la Sua Amministrazione”. La vicenda e la problematica era stata gia’ sollevata anche dall’esponente di Sinistra Italiana Giacomo Corbisiero e dal gruppo di minoranza consiliare.