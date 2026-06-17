Maltempo, i danni alle colture e alla viabilità: ecco le immagini di Altavilla Irpina

ALTAVILLA IRPINA- La violenta grandinata che ieri pomeriggio ha interessato una vasta area della provincia di Avellino ha provocato danni alle colture, in particolare noccioleti e vigneti e creato disagi sulla viabilità. Nelle immagini che vi proponiamo ci sono i danni arrecati dalla grandinata e dal violento temporale che ha interessato località Pincera, nel territorio del comune della Valle Del Sabato, in questo caso colpendo in particolare le culture corialicole, quelle dei noccioleti, senza però risparmiare anche la viabilità, su cui, come ha sottolineato il primo cittadino Mario Vanni, c’è stato un rapido intervento dei mezzi della Provincia di Avellino. “Ringrazio il presidente Fausto Picone per la tempestività dell’intervento messo in campo sulla viabilità provinciale” ha spiegato Vanni. I maggiori danni nella zona della strada provinciale Belvedere. Il sindaco di Altavilla Irpina, insieme ai suoi colleghi sindaci di Capriglia Irpina, Grottolella e Montefredane hanno avviato una richiesta congiunta alla Regione Campania e al Governo per il riconoscimento dello stato di calamità naturale a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio. Particolarmente preoccupante appare la situazione nei vigneti destinati alla produzione del Fiano di Avellino DOCG, una delle eccellenze enologiche più prestigiose della Campania. Le prime ricognizioni evidenziano danni alle colture, ai tralci e alle strutture di sostegno, con il rischio concreto di una significativa riduzione della produzione in vista della prossima vendemmia. Danni rilevanti si registrano anche nei noccioleti, altra coltura strategica per l’economia delle aree interessate. Le violente precipitazioni e le raffiche di vento hanno causato perdite di prodotto, rotture di rami e danni alle strutture aziendali, compromettendo in diversi casi il normale ciclo produttivo.