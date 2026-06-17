“Fiesta – perché restare”, a Montemiletto il convegno sullo sviluppo delle aree interne

“Fiesta – Perché Restare”, l’evento organizzato dalla Pro Loco Mons Militum APS, i prossimi 20 e 21 giugno animerà il paese con incontri, attività e riflessioni dedicate al valore del territorio e alla scelta consapevole e coraggiosa di restare nelle aree interne. Il vero cuore istituzionale dell’evento si svelerà domenica 21 giugno alle ore 10:00 in Piazza IV Novembre con un convegno dedicato interamente alla promozione, allo sviluppo e al rilancio delle aree interne, un tema cruciale per il futuro delle comunità che vivono lontano dai grandi centri urbani.

Avendo particolarmente a cuore il dialogo e la collaborazione tra realtà locali, la Pro Loco ha voluto rivolgere un invito formale alle associazioni e agli enti del territorio, riconoscendone il ruolo fondamentale nella costruzione di una visione condivisa di sviluppo. Infatti, l’incontro vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, professionisti e associazioni: l’Onorevole della Repubblica Michele Gubitosa, il Consigliere regionale Maurizio Petracca, il Presidente di UNPLI Campania Luigi Barbati, il Consigliere comunale di Montemiletto Gianni Festa, il Presidente Svimar Giacomo Rosa, il Presidente del Gal Irpinia Vanni Chieffo, il Presidente di UNPLI Avellino Giuseppe Silvestri, i Presidenti di due associazioni di Montemiletto: Gaetano Di Donato – di Progetto Giovani – e Sofia Scialoia – del Forum dei Giovani. Tutti gli ospiti saranno chiamati a confrontarsi, con i loro interventi, sulle sfide attuali e sulle opportunità ancora inesplorate dei territori interni, analizzandone criticità e punti di forza.

L’evento nasce soprattutto con l’obiettivo di accendere i riflettori su chi, ogni giorno, sceglie di restare, investire e credere nel potenziale della propria comunità. Proprio per questo, la Pro Loco ha espresso il desiderio di valorizzare i motori che animano Montemiletto, attraverso il conferimento di riconoscimenti speciali alle aziende di recente costruzione – che hanno scelto di scommettere sul territorio con coraggio e visione – e a quelle storiche del paese – custodi di una storia imprenditoriale che ha attraversato generazioni – come gesto di profonda gratitudine e incoraggiamento a proseguire nel loro percorso. Questa premiazione vuole rappresentare un segno di fiducia e un augurio, affinché le realtà più giovani possano mettere radici e prosperare nella comunità; ma anche un tributo alla resilienza, alla continuità e al contributo prezioso che le attività più longeve hanno offerto a Montemiletto nel corso del tempo.