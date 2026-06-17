Pago Vallo Lauro, truffatori di anziani portano via tutto l’oro ad un’ottantenne

PAGO VALLO LAURO- Ha consegnato tutto l’oro che aveva per “salvare” dal carcere un figlio, che era accusato di aver investito una persona. Quello che avrebbe fatto una mamma per un figlio, cosa che sanno bene anche i truffatori di anziani. Perche’ in realtà l’incidente non c’era mai stato e quello era solo l’escamotage ed il solito “canovaccio” utilizzato da due malviventi, che non si sono fatti scrupolo di derubare di ogni suo avere un’anziana ultraottantenne di Pago Vallo Lauro. Come sempre avviene, la “vittima” ha capito dopo di essere caduta in una truffa. I malviventi hanno portato via un ingente quantitativo di oro. La vicenda criminosa è al vaglio degli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Lauro. Il personale agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi ha subito avviato gli accertamenti, partendo dall’acquisizione di ogni elemento utile dalla visione delle telecamere di sorveglianza pubbliche e private attive sulla zona. L’ennesima truffa che si consuma in provincia di Avellino ai danni di una persona anziana.