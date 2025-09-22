Maltempo, allerta meteo gialla per temporali improvvisi

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali, valido dalle 23.59 di oggi, 22 settembre, fino alle 23.59 di domani, 23 settembre.

L’allerta riguarda l’intero territorio regionale, ad eccezione delle zone 7 (Tanagro) e 8 (Basso Cilento). Il quadro meteorologico si presenta caratterizzato da forte incertezza, con possibili fenomeni improvvisi e di elevata intensità a livello locale. Tra i rischi segnalati figurano nubifragi, grandine, fulmini e forti raffiche di vento.

La Protezione Civile richiama l’attenzione anche sul possibile rischio idrogeologico, con allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, smottamenti, caduta massi e frane. Non sono esclusi danni a coperture e strutture esposte, oltre a difficoltà per la viabilità a causa di scorrimenti idrici sulle sedi stradali.

Si invita i Comuni ad attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e a mettere in atto tutte le misure di prevenzione e monitoraggio previste nei piani comunali di protezione civile, con particolare attenzione al verde pubblico e alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.