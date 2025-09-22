Disservizi postali a Montemiletto, il sindaco scrive al Prefetto

Montemiletto – Il sindaco Massimiliano Minichiello ha inviato una nota ufficiale alla Prefettura di Avellino, con contestuale comunicazione a Poste Italiane S.p.A., per denunciare i gravi disservizi legati al recapito della corrispondenza sul territorio comunale.

Nella lettera, datata 18 settembre 2025, il primo cittadino evidenzia come le numerose segnalazioni inoltrate in passato non abbiano portato a soluzioni concrete. I cittadini continuano infatti a subire ritardi nella consegna della posta o, in alcuni casi, il mancato recapito, con conseguenze dirette sui rapporti giuridici e sulle attività quotidiane.

Particolare preoccupazione riguarda la ricezione tardiva di atti e fatture già scadute, che espongono gli utenti al rischio di sospensione dei servizi essenziali – come luce, gas e telefono – e all’aggravio degli interessi di mora per i pagamenti oltre la scadenza.

“Il disservizio è ormai divenuto insostenibile – scrive Minichiello – con effetti negativi per la cittadinanza. Alla luce di ciò chiediamo un autorevole intervento del Prefetto affinché Poste Italiane si adoperi per una riorganizzazione del servizio postale sul territorio e vengano eliminati i cronici disagi lamentati”.

Il sindaco conclude sottolineando come l’iniziativa sia stata intrapresa “nell’esclusivo interesse dei concittadini e a tutela della comunità, per una celere risoluzione della problematica”.