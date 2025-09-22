Il cordoglio dell’Ordine dei Medici per la scomparsa di Angelo Fotino

Sentite condoglianze dal Presidente dell’Ordine dei Medici di Avellino Francesco Sellitto e da tutto il Consiglio alla famiglia Fotino per la scomparsa di Angelo Fotino, ematologo di straordinaria professionalità e umanità.

71 anni, in quiescenza da poco tempo, ha legato in maniera indissolubile la propria vita professionale all’Azienda Moscati, dove ha prestato servizio fin dagli anni Ottanta, contribuendo in modo determinante alla nascita e allo sviluppo dell’Ematologia ad Avellino.

Stimato e apprezzato dai colleghi e amato dai suoi pazienti, ha lasciato un segno profondo per la dedizione, la competenza e la passione che hanno contraddistinto la sua lunga carriera.

«La scomparsa di Angelo Fotino lascia un vuoto e, soprattutto, un ricordo indelebile in quanti hanno lavorato con lui – afferma il Direttore Generale, Germano Perito –. È stato un medico che ha saputo coniugare rigore scientifico e grande umanità. Alla moglie Marilena Sepe, nostra coordinatrice infermieristica, a tutta la famiglia e ai suoi cari va l’abbraccio sincero della comunità del Moscati».