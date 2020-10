Maltempo, a Sarno evacuate abitazioni a scopo precauzionale

Il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, ha disposto a scopo precauzionale l’evacuazione delle abitazioni poste in via Bracigliano, ponte Santa Lucia, via Nunziante zona Pedemontana, vico I e II San Sebastiano, area che fu interessata da consistenti colate di fango durante l’ultima forte ondata di maltempo nelle settimane scorse.

Il Comune ha allestito un centro di accoglienza nella scuola Baccelli per chi non avesse possibilità di essere ospitato da amici o parenti. Dalle 18 di oggi e fino alla stessa ora di domani è in vigore su quasi tutta la Campania l’allerta meteo di colore arancione. Per questo motivo a Sarno e Nocera Inferiore i rispettivi sindaci hanno disposto per domani la chiusura di tutte le scuole.