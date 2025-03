Malore in auto mentre va a lavoro: soccorsa da Polizia e 118

DOMICELLA- Donna ha un malore in auto, soccorsa dall’intervento di agenti del Commissariato di Lauro e dal personale del 118. E’ quanto avvenuto nella mattinata, intorno alle otto, in Via Salvatore Peluso, nella zona Pip di Domicella. Quando gli agenti della Volante del Commissariato di Lauro hanno notato che da una vettura ferma nell’area Pip di Domicella giungevano segnali con i fari, i poliziotti hanno compreso che c’era un’ emergenza. La donna presente in auto, una professionista che si stava recando al lavoro, aveva infatti avuto un malore. I primi soccorsi sono stati prestati dai due agenti del Commissariato agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi. A mettere in sicurezza la donna l’intervento del personale del 118.