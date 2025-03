M5S, Ciampi: “Solidarietà ai lavoratori della Denso”

“Questa mattina ho preso parte alla manifestazione davanti allo stabilimento Denso Thermal Systems di Pianodardine, organizzata da Fiom e Uilm, per esprimere la mia piena solidarietà ai lavoratori che stanno affrontando una battaglia cruciale contro lo strapotere aziendale. Il licenziamento ingiustificato di un rappresentante sindacale non è solo un atto inaccettabile, ma un chiaro tentativo di repressione nei confronti di chi, con serietà e impegno, si batte quotidianamente per difendere i diritti collettivi. L’articolo 39 della Costituzione garantisce la libertà sindacale, ma purtroppo assistiamo a un progressivo smantellamento di queste tutele, accompagnato da una continua erosione dei diritti dei lavoratori. Oggi non si sta solo difendendo un posto di lavoro, ma un principio fondamentale della nostra democrazia: il diritto di essere rappresentati, ascoltati e rispettati”.

Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Campania, Vincenzo Ciampi.

“Adesso bisogna ricomporre la frattura e trovare soluzioni che salvaguardino i livelli occupazionali. La vertenza Denso conferma la crisi che sta vivendo l’industria in Irpinia: ora più che mai servono misure urgenti”.