Seconda tappa del ciclo di appuntamenti e di orientamento “L’Alta Irpinia incontra le Università della Campania”. A Calitri ci sarà il Rettore dell’Università degli Studi del Sannio, Gerardo Canfora. Lunedì 14 marzo l’incontro con la comunità scolastica e gli studenti dell’Istituto D’Istruzione Superiore “Angelo Maria Martucci” di Calitri, nell’auditorium dell’Istituto alle ore 10:00. La mattinata sarà incentrata sull’offerta formativa dell’Università degli Studi del Sannio e il rapporto con il territorio dell’Alta Irpinia. Interverrano il sindaco di Calitri, Michele Di Maio; Rosanna Repole, presidente Città dell’Alta Irpinia; Deborah De Meo, dirigente scolastico Istituto Maffucci di Calitri; Antonio Lucadamo, docente di Data Science e Bug Data di Unisannio. Il dibattito sarà naturalmente caratterizzato dalle domande degli studenti. Conclude il Rettore dell’Università degli Studi del Sannio, Gerardo Canfora. “Con grande soddisfazione arriviamo alla seconda giornata di un’importante iniziativa finalizzata a dare indicazioni alla comunità studentesca e alle famiglie sull’Ateneo da scegliere – dichiarano Michele Di Maio e Rosanna Repole -. Al tempo stesso, come Città dell’Alta Irpinia e in vista della nuova strategia, rafforziamo i rapporti tra le Istituzioni e le Università. L’Ateneo del Sannio conosce bene diversi percorsi avviati in Alta Irpinia negli anni scorsi. A Calitri ci sarà modo di fare il punto su vecchie e nuove progettualità”. Il ciclo di incontri si era aperto il mese scorso a Sant’Angelo dei Lombardi con la presenza di Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.