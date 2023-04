“Maledetta” primavera, il Comune interviene: riscaldamenti accesi fino a sabato. Fa ancora freddo, decisamente troppo, temperature rigide rispetto alla bella stagione che, putroppo, sembra voglia tardare ad arrivare. Almeno fino al prossimo fine settimana, le previsioni non promettono niente di buono. E così, per far stare ancora tutti al calduccio, il Comune di Avellino ha deciso di prorogare ulteriormente l’accensione dei riscaldamenti.

L’ordinanza, firmata dal sindaco, stabilisce la proroga del periodo di accensione degli impianti termici a far data dal 17 aprile e sino a tutto il 22 aprile 2023, negli edifici pubblici e privati, fino ad un massimo di sei ore al giorno, liberamente distribuibili nell’arco della giornata e nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dall’art. 3 del D. P. R. n. 74/2013.