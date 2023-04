Auto si ribalta, incidente sull’A16: un ferito

Mattinata di incidenti in Irpinia molto probabilmente a causa del maltempo e dell’asfalto reso viscido dalla pioggia. Dopo quello vicino al carcere di Avellino, un altro impatto si è verificato sull’A16 Napoli-Canosa, all’altezza del comune di Pratola Serra.

In questo caso, però, una sola auto è rimasta coinvolta, auto che all’improvviso è sbandata andando a finire contro il guard rail. A bordo due uomini, provenienti dal napoletano e diretti a Grottaminarda. Uno dei due è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Avellino dai sanitari del 118 mentre l’altra persona è stata visitata sul posto e non ha riportato grosse conseguenze. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco.