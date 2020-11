Politica M5s, Pallini: “Passi in avanti per la Lioni-Grottaminarda” 16 Novembre 2020

La parlamentare irpina del MoVimento 5 Stelle, Maria Pallini, facilitatrice nazionale del Team Lavoro e Famiglia, fa sapere che la prossima legge di bilancio, tra le altre cose, dovrebbe contenere le risorse residue riguardanti i lavori di completamento delle attività relative al collegamento A3 (Contursi) – SS 7Var (Lioni) – A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli) – tratta campana strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda per un importo pari a euro 36.051.394.

“In questo momento così difficile per il nostro Paese e per le aree interne – afferma la deputata – sono contenta che si facciano dei passi in avanti funzionali alla realizzazione di questa importante quanto attesa arteria. Siamo di fronte ad un’opera il cui completamento sembra non avere mai fine. La norma proposta consente la celere riassegnazione delle risorse rinvenienti dalla contabilità speciale ad alcuni capitoli del MIT e del MISE per consentire il riavvio delle attività interrottesi con l’avvenuta cessazione dell’incarico del Commissario ad acta e per evitare pregiudizi di natura economica per i soggetti creditori. Questo Governo dimostra con i fatti che punta sull’importanza strategica di questa infrastruttura, fondamentale per i nostri territori”.