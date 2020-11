Coronavirus, i numeri dal “Frangipane”: ancora un decesso in Irpinia

Coronavirus, ancora un decesso in Irpinia. Si tratta di una 82enne di Lioni deceduta nella giornata di ieri al P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino.

L’anziana era ricoverata in Terapia Intensiva. Al momento, presso il nosocomio ufitano, risultano ricoverati: 4 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 12 (su 12 posti letto) pazienti in Medicina Covid; 26 pazienti in Area Covid, di cui 16 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.