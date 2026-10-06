Halley Campania Avellino Basket – Unieuro Forlì, domani scatta la prevendita

L’Halley Campania Avellino Basket informa che domani aprirà la prevendita online per il match in programma domenica 11 ottobre alle ore 18.00 contro la Unieuro Forlì, incontro valido per la terza giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest.

Sarà possibile acquistare in prevendita i biglietti online su www.vivaticket.it, dai rivenditori autorizzati o presso la biglietteria dello Store in Corso Vittoria Emanuele II 254. Il club ricorda che è ancora possibile sottoscrivere gli abbonamenti fino a domenica 11 ottobre.

La biglietteria del PalaDelMauro rispetterà i seguenti giorni ed orari:

venerdì: 17.00- 20.00

sabato: 10.00-13.00 / 17.00 – 20.00

domenica: 10.00-13.00 e dalle 15.30 fino alle 17.50.

PREZZI BIGLIETTI PER SINGOLA GARA

Tribuna Montevergine Laterale: 20,00Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 15,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 20,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 15,00 Euro;

Curva Sud: 10,00 Euro

PREZZI BIGLIETTI RIDOTTI PER SINGOLA GARA

Tribuna Montevergine Laterale: 13,00Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 10,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 13,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 10,00 Euro;

Curva Sud: 7,00 Euro

Il club ricorda a tutti i tifosi che, a partire da questa stagione, a seguito delle nuove disposizioni del Ministero dell’Interno, l’emissione dei tagliandi terminerà con l’inizio della gara. Per questo il botteghino chiuderà alle 17.50. I biglietti saranno nominativi e validi solo per la persona indicata al momento dell’acquisto, e sarà necessario presentare un documento che confermi l’identità.

La Società raccomanda pertanto a tutti i tifosi di acquistare il proprio tagliando con congruo anticipo, privilegiando la prevendita, per evitare file nelle ore immediatamente precedenti la gara e il rischio di non poter accedere al PalaDelMauro.

RITIRO ABBONAMENTI

L’Halley Campania Avellino Basket ricorda a tutti i tifosi che non hanno ancora ritirato il proprio abbonamento, che sarà possibile farlo entro sabato pomeriggio.