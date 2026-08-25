M5S Avellino in piazza per la pace: “Un albero dei pensieri contro il riarmo”

Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino torna in piazza con un nuovo appuntamento pubblico di riflessione e condivisione, dedicato alla cultura della pace, dei diritti e contro il riarmo. L’evento si terrà sabato 29 agosto, a partire dalle 18, in Corso Vittorio Emanuele II (angolo con Via Dante).

L’iniziativa è stata ideata per andare ben oltre il tradizionale banchetto informativo, trasformandosi in uno spazio aperto di incontro e partecipazione civica. I cittadini sono invitati a prendere parte a momenti di approfondimento pensati per stimolare il confronto sui temi cruciali dei diritti umani e della non-violenza.

Due le installazioni principali previste durante la manifestazione. Lo “spazio di lettura aperto”: un’area dedicata in cui fermarsi a leggere o ad ascoltare letture e brani selezionati, pensati per riflettere profondamente sulla realtà e sulle drammatiche conseguenze dei conflitti armati nel mondo. E “l’albero dei pensieri”: un’installazione simbolica in cui chiunque lo desideri potrà appendere un proprio messaggio, un pensiero personale o un auspicio di pace per il futuro. Il Gruppo Territoriale invita tutta la cittadinanza, le associazioni e gli organi di stampa a partecipare a questo momento di coesione sociale e di impegno civile.