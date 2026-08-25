Corse pericolose a Valle: blitz della Polizia e richiesta di dossi in Via Manfra

Nella tarda serata di ieri e nella mattinata trascorsa l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Avellino ha intensificato i controlli in Via Manfra – Rione Valle – dove diversi residenti hanno segnalato condotte pericolose da parte di giovani a bordo di moto e autovetture. L’attività condotta ha consentito di identificare numerose persone ed evitare comportamenti illeciti alla guida.

La Questura ha interessato anche il Comando della Polizia Locale affinché siano installati, lungo la predetta arteria dove sono presenti giardini pubblici, un asilo privato ed esercizi commerciali, dei rallentatori di velocità ai sensi dell’art. 179 del regolamento di attuazione al C.d.S