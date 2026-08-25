L’Odissea di Omero conquista Venticano: mercoledì 26 in scena Gianluigi Tosto

L’Amministrazione Comunale di Venticano è lieta di annunciare un imperdibile appuntamento culturale in collaborazione con il Velia Teatro Festival 2026.

Mercoledì 26 agosto, alle ore 21.00, l’Arena Teatro Comunale (Via Quercia 13) ospiterà “Omero | Odissea”, spettacolo per la regia e l’interpretazione del maestro Gianluigi Tosto.

Gianluigi Tosto, definito un vero e proprio “aedo dei nostri giorni”, propone una trasposizione teatrale dell’Odissea per voce sola. Il risultato è una performance ipnotica e travolgente, in cui il ritmo vorticoso e melodico del verso si fonde con la plasticità atletica del gesto. Accompagnato dalla suggestione musicale di strumenti arcaici suonati dallo stesso artista, Tosto evoca la magia di un mondo antico dove sogno e realtà, storia e poesia, si intrecciano in una dimensione perduta eppure viva. Lo spettacolo restituisce tutto il fascino dell’antica tradizione orale, valorizzando il potere evocativo del racconto e

l’attualità dei temi del viaggio, dell’identità e del ritorno. Al centro della riflessione dell’artista c’è il valore della parola e dell’immaginazione.

«In un momento storico caratterizzato dalla supremazia di elementi visivi e virtuali, che sono spesso in grado di condizionare anche fortemente i modelli e l’immaginario visivo degli spettatori, ho voluto recuperare il gusto perduto del narrare le storie – afferma Gianluigi Tosto – lasciando alle persone del pubblico la possibilità di seguire, durante la narrazione, la traccia visiva e immaginaria che la loro stessa fantasia propone, stimolata solamente dalle parole e dai suoni».

La struttura narrativa dell’Odissea si svela nella sua articolata varietà. I suoni e i clamori della guerra di Troia lasciano il posto alla malinconia e alla nostalgia della patria, alla delicatezza dell’incontro con Nausicaa, allo stupore e al terrore degli incontri con Polifemo, Circe e le Sirene, fino alla commozione del riconoscimento con Penelope.

«Moderna e attuale è la figura di Ulisse», si legge nelle note di regia. «Lì dove nell’Iliade predominava l’azione brutale e istintiva degli eroi sul campo di battaglia, nell’Odissea prevale il pensiero, il ragionamento, il calcolo del suo protagonista che prelude sempre a un’azione efficace e ben meditata».

«Siamo orgogliosi di ospitare un evento di tale caratura artistica e culturale all’interno del Velia Teatro Festival – dichiarano il Sindaco e l’Assessore alla Cultura del Comune di Venticano – La figura di Ulisse, uomo del pensiero e della resilienza, ci parla ancora oggi. Invitiamo i cittadini e i visitatori a vivere questa serata di grande fascino, riscoprendo il

potere primordiale della narrazione e le radici della nostra cultura».