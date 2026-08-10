M5S Avellino, la coordinatrice provinciale Maura Sarno incontra il sindaco Pizza

Un proficuo incontro istituzionale tra la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Avellino, Maura Sarno, e il Sindaco di Avellino, Nello Pizza. A darne notizia è la stessa Sarno attraverso un post pubblicato su Facebook.

“Un confronto importante, finalizzato a monitorare e coordinare l’attività politica e amministrativa dei nostri consiglieri e della nostra Vicesindaca – spiega Sarno – con l’obiettivo di rafforzare il lavoro di squadra e garantire una presenza politica sempre più attenta e concreta al servizio della città e del territorio”.

Al centro del dialogo anche il raccordo tra le istituzioni locali e regionali. “Ritengo fondamentale mantenere un dialogo costante e costruttivo tra le istituzioni locali e regionali – prosegue la coordinatrice provinciale –. In questa direzione, continueremo a lavorare per costruire un ponte diretto con la Regione Campania e con il nostro Presidente Roberto Fico, che ha sempre dimostrato particolare attenzione e sensibilità verso le esigenze delle aree interne”.

L’impegno del Movimento 5 Stelle avellinese è quello di contribuire, “attraverso un confronto serio e responsabile, a una politica capace di ascoltare i territori, intercettarne i bisogni e trasformarli in proposte e azioni concrete”.

In chiusura, il ringraziamento al primo cittadino: “Ringrazio il Sindaco Nello Pizza per la disponibilità, il confronto e la consueta cordialità – conclude Sarno – nella convinzione che la collaborazione istituzionale e il dialogo siano strumenti indispensabili per perseguire il bene della nostra comunità”.