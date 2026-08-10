Torricella si illumina con la V edizione di “Notte sotto le stelle”: l’11 e 12 agosto la grande festa dell’estate irpina

Torna uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi della stagione estiva irpina. Martedì 11 e mercoledì 12 agosto, Via Torricella a Montemiletto si prepara ad accogliere la quinta edizione di *“Notte sotto le stelle”, un evento che quest’anno raddoppia la sua offerta per regalare due serate indimenticabili all’insegna dell’energia, della buona cucina, dei cocktail e dell’astronomia. Con la speciale la collaborazione dei ragazzi di **BROS Avellino*, pronti a curare nei dettagli l’angolo bar e la gestione dei drink, la manifestazione si preannuncia come un vero e proprio party a cielo aperto nel cuore dell’Irpinia.

L’esperienza visiva e scientifica della serata sarà affidata agli esperti del *CANA (Centro Astronomico Neil Armstrong)*, che con i loro telescopi permetteranno a tutti i presenti di ammirare da vicino i segreti del cosmo e la magia delle stelle cadenti. Ad accompagnare i drink curati da BROS ci penserà un’offerta enogastronomica ricca e variegata. Gli stand proporranno primi piatti cotti al momento, grandi classici della carne come il maiale al giro arrosto, la tagliata e il tris di carne, affiancati dall’immancabile e iconico caciocavallo impiccato. A completare il percorso del gusto ci saranno sfiziosi calzoni fritti, deliziose crêpes e una selezione di piatti tipici della tradizione siciliana.

A dare un’impronta memorabile all’evento sarà soprattutto la ricca programmazione musicale. Se la prima serata dell’11 agosto scalderà la piazza con le sonorità di *Tasty Groove, **DJ Klast* e *DJ Nico*, l’apice dello spettacolo si toccherà mercoledì 12 agosto con un cast d’eccezione destinato a far vibrare la notte irpina.

I riflettori della serata conclusiva saranno infatti tutti puntati su *Morena Chiara, tra le figure più attese e travolgenti dell’evento, pronta a conquistare il pubblico con il suo carisma e il suo sound inconfondibile. Insieme a lei scenderà in campo la travolgente carica di **Discoland, pronta a trasformare Via Torricella in una pista da ballo ad altissimo impatto scenico ed emotivo. A completare il cast del 12 agosto ci saranno le selezioni musicali di **DJ Greta* e il gradito ritorno alla consolle di *DJ Klast*, per una maratona di ritmo che proseguirà per tutta la notte.

L’appuntamento è dunque fissato a Montemiletto per due serate dove buon cibo, ottimi drink, astronomia e grande musica si incontreranno sotto il cielo dell’Irpinia. Come ricordano gli organizzatori: “Vietato farselo raccontare!”.