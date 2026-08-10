Addio a Pietro Sordillo, il Carabiniere che aveva compiuto 102 anni

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino si unisce al cordoglio per la scomparsa del Carabiniere in congedo Pietro Sordillo, venuto a mancare oggi, per cause naturali, all’età di 102 anni.

Nato nel 1924, “Zio Pietro” ha rappresentato un esempio di dedizione, senso del dovere e attaccamento alle Istituzioni, incarnando i valori dell’Arma dei Carabinieri lungo tutto il corso della sua vita. Arruolato negli anni più complessi della storia nazionale, prestò servizio tra Roma, Frosinone e Bologna nel periodo a cavallo dell’armistizio, vivendo direttamente le vicende della Seconda guerra mondiale. Dopo il congedo, Sordillo ha continuato a mantenere un forte legame con l’Istituzione, contribuendo alla costituzione della Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Montemiletto, della quale è stato fondatore e primo presidente, diventando nel tempo un punto di riferimento per i colleghi e per la comunità. Lo scorso febbraio aveva festeggiato il prestigioso traguardo dei 102 anni, ricevendo, nel corso di una cerimonia intima, un segno di stima da parte del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino esprime alla famiglia di Pietro Sordillo la propria vicinanza e le più sentite condoglianze.

I funerali si svolgeranno domani, 11 agosto 2026, alle ore 16:00, presso la chiesa di Sant’Anna di Montemiletto (AV).