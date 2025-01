Terzo mandato, De Luca: “Per me non cambia nulla, andiamo avanti”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha ribadito la sua posizione riguardo alla legge regionale sul terzo mandato, che è stata recentemente impugnata dal Governo. In una conferenza stampa, De Luca ha sottolineato che per lui “non cambia nulla” e che la sua determinazione rimane invariata: “La mia posizione non cambia di una virgola e non cambierà”. Ha spiegato che le sue decisioni non sono influenzate dalle dinamiche politiche romane, ma sono orientate a risolvere i problemi concreti della gente comune e delle famiglie campane.

Il governatore ha poi commentato la decisione del Governo di impugnare la legge, citando Papa Giovanni Paolo II con un appello alla speranza: “Hanno forse paura di De Luca, degli elettori? Non abbiate paura, aprite il cuore alla speranza e date la possibilità ai cittadini di decidere da chi essere governati”. De Luca ha insistito sul fatto che la sua priorità è rappresentare il popolo campano, non perseguire interessi personali o carriere politiche.

La legge sul terzo mandato, che permette a De Luca di candidarsi per un ulteriore periodo di governo, è stata al centro di un acceso dibattito, con il Governo che ha deciso di impugnarla per ragioni costituzionali. Tuttavia, De Luca ha risposto con fermezza, mostrando di non temere la sfida legale e di voler andare avanti con il suo progetto per la regione.