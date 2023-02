Forse in pochi avrebbero scommesso sul successo del progetto M.E.L.A., studio

polispecialistico inaugurato nel 2018 a Montoro dalla biologa nutrizionista dott.ssa

Martina Perna, eppure oggi quella piccola realtà di provincia ambisce a crescere a

livello nazionale.

Sin dagli esordi, il centro M.E.L.A. (Medicina, Educazione, Longevity,

Alimentazione) si prefigge di offrire un servizio di prevenzione e medicina, coeso e

differenziale, alla comunità territoriale irpina, avvalendosi inizialmente della

consulenza di una biologa nutrizionista e di un ortopedico. Oggi, a pochi anni di

distanza e malgrado le avversità connesse alla pandemia Covid 19, lo studio accoglie

ben 11 specialità mediche e sanitarie come ortopedia, osteopatia, otorinolaringoiatria,

cardiologia, chirurgia vascolare, logopedia, neuropsicomotricità, nutrizione, audiometria, fisioterapia, oculistica, con medici di età compresa tra i 27 e i 50 anni.

Nel 2019 il progetto si amplia con la creazione di uno spazio pensato per la

riabilitazione e l’attività sportiva e basato su una tecnologia ad elettrostimolazione

chiamata E.M.S.: nasce così M.E.L.A Evolution Laboratory, uno studio di personal

training che offre sessioni di allenamenti, attività sportiva o riabilitativa in modalità

one to one all’interno di un ampio spazio attrezzato. Nel 2022 viene costituita la

società M.E.L.A. srls e nel dicembre dello stesso anno, è inaugurata una seconda sede

nel cuore di Avellino: Studio mela 2.0, una realtà che riflette lo spirito organizzativo

di M.E.L.A, in un luogo più raccolto ed esclusivo.

La vocazione alla consulenza medica polispecialistica, da una parte, e quella alla

pratica sportiva, dall’altra, ha caratterizzato nel corso del tempo le due anime

interconnesse del progetto originario. La volontà di fondere queste due anime senza

appiattirne le specificità, ha portato infine alla creazione di vero e proprio brand, il

M.E.L.A. med & fitness, un marchio che aspira a conquistare il mondo del

franchising di servizi sanitari e sportivi italiani