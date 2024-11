M.I.D: emergenza Idrica in Irpinia, assemblea a Capriglia con poca partecipazione

Ieri pomeriggio a Capriglia si è svolta l’assemblea pubblica sull’ Alto Calore e sull’emergenza idrica in Irpinia alla presenza anche dell’ amministratore di Alto Calore l’avvocato Lenzi, alla quale il M.I.D. ha preso parte

Purtroppo non si può non nascondere che nonostante l’importanza del tema e i tanti disservizi che i cittadini stanno affrontando e subendo, in particolar modo in questi ultimi giorni, erano davvero pochi i partecipanti.

La questione dell’acqua riguarda tutti ci preme dover affermare e senza eccezione: speriamo che in futuro e in altre occasioni più persone possano rendersi conto dell’urgenza di questa problematica e unirsi a noi per una causa che tocca le vite di tutti noi.

Questo assenteismo, ormai evidentemente non solo nel territorio di Capriglia ma ovunque partendo dal Capoluogo, ci porta a pensare quanto ormai i cittadini siano sempre più lontani dalle istituzioni, dalla politica e dal dibattito pubblico anche quanto riguarda i loro interessi.

Tanti leoni da tastiera ma quando poi ci sono da affrontare le problematiche vere come sempre la regola che vige è dell’ armiamoci e partite.

Attendiamo di conoscere, aldilà dei chiarimenti di ieri pomeriggio raccolti, la programmazione futura di interventi e intenti da parte di Alto Calore alla luce di ulteriori reperimenti fondi che si spera arrivino dalla regione speriamo non invano, al fine di evitare futuri disagi o ulteriori disservizi che potrebbero verificarsi nel tempo conclude il M.I.D.