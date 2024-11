Giorgia sarà la star del Capodanno in Piazza della Libertà a Salerno

La celebre cantante Giorgia sarà protagonista del Capodanno in Piazza della Libertà a Salerno. L’evento è organizzato dal Comune di Salerno e sostenuta dalla Regione, sara’ uno dei momenti centrali delle festività salernitane, già arricchite dalle famosissime Luci d’Artista.

La performance di Giorgia si inserisce in un ampio programma di intrattenimento musicale e festeggiamenti per salutare l’arrivo del nuovo anno. La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico, con un’aspettativa di grande affluenza per la serata del 31 dicembre. Le informazioni dettagliate sulla gestione della serata, incluse eventuali restrizioni logistiche, saranno comunicate dal Comune nei prossimi giorni.