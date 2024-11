Benevento: controlli sui locali notturni, sequestri e denunce

Un’operazione congiunta tra i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, la Polizia Municipale di Benevento e il personale sanitario dell’ASL ha portato a intensi controlli nei locali della movida cittadina. Durante i sopralluoghi sono state riscontrate violazioni gravi, con conseguenti sequestri e denunce. Le forze dell’ordine, impegnate in un servizio mirato a verificare la regolarità amministrativa e sanitaria delle attività di ristorazione e intrattenimento interessate dalla movida notturna, hanno ispezionato un noto locale di Benevento, riscontrando condizioni igienico-sanitarie critiche.

Durante le verifiche è emerso un quadro allarmante: alimenti scaduti nel 2022, conservati in promiscuità con altri alimenti, senza peraltro rispettare le norme sanitarie in materia di tracciabilità e sicurezza. Inoltre, nei frigoriferi attigui al locale cucina, da cui provenivano cattivi odori, sono stati rinvenuti pulcini morti e congelati, che hanno richiesto l’intervento dell’ufficio veterinario dell’Asl per ulteriori e approfonditi accertamenti.

A peggiorare la situazione, il locale risultava sprovvisto del documento obbligatorio di valutazione dei rischi sul lavoro, previsto dal D. Lgs. 81/2008, a garanzia della sicurezza dei dipendenti. L’intervento delle FF.OO. ha quindi portato al sequestro penale del locale cucina, delle attrezzature presenti, nonché degli alimenti presenti ai sensi dell’art. 5 della L. 283/1962.

Nel corso degli accertamenti, gli operatori hanno scoperto anche un manufatto abusivo all’interno del locale, privo di permesso edilizio e autorizzazione sismica. Tale struttura, sospettata di non rispettare le norme di sicurezza, è stata sequestrata in via preventiva.

Inoltre, è stato accertato che l’attività del locale era già stata sospesa dal Comune di Benevento nel maggio 2024, ma ciò non ha impedito al titolare di continuare a operare. Di conseguenza, sono state sospese le autorizzazioni sanitarie e commerciali e il titolare del locale è stato denunciato in stato di libertà per le violazioni riscontrate.

L’attività ispettiva effettuata dai Carabinieri della Compagnia di Benevento e dalla Polizia Municipale rientra nell’ambito dei controlli finalizzati a garantire un divertimento in piena sicurezza, sotto ogni punto di vista, compreso il fondamentale diritto alla salute dei cittadini, in particolare nei weekend e nelle aree maggiormente frequentate dalla movida e dai giovani.

La persona sottoposta ad indagini è da ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.