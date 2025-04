Lutto nazionale, rinviato lo spettacolo di Massimo Ranieri

In attuazione del lutto nazionale per la scomparsa del Sommo Pontefice Francesco, e in ossequio delle indicazioni della Prefettura con le quali si raccomanda il differimento di ogni evento sportivo o di intrattenimento dal giorno della celebrazione esequiale, si comunica il rinvio a data da destinarsi dello spettacolo di Massimo Ranieri che si sarebbe dovuto tenere al Teatro “Gesualdo” di Avellino sabato 26 aprile alle ore 21.