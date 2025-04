Avellino-San Tommaso: città e rione si intrecciano nella passione per il club biancoverde

Il rione San Tommaso è biancoverde: i colori dell’U.S. Avellino sventolano dalle finestre, sovrastano le strade, animano il quartiere. Un posto “di periferia”, ma che conserva la storia del calcio e della città capoluogo.

Nel cuore pulsante del rione, il triangolo tra l’Istituto Comprensivo, la Chiesa e la Parrocchia di Sant’Alfonso, e il centro per gli anziani, sta nascendo un piccolo “museo”, una “stanza dei ricordi” nel Centro gestito dalla Pro Loco “Alfredo Cucciniello”.

Qui, il fratello Modestino mostra orgoglioso le memorie di una vita, nel segno del calcio rionale, a partire dal 1970.

Al piano di sopra della struttura, Carlo Visconti – fratello dell’allenatore dei portieri dell’U.S. Avellino, Pasquale Visconti, insieme a Mario Picariello, racconta l’entusiasmo per la promozione dei biancoverdi in Serie B, con la speranza che possa essere un’occasione di crescita per tutti, per la squadra, per i tifosi, per la città, e anche per San Tommaso.