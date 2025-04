Campania, Caramiello (M5s): Accelerare su progetto ferroviario ‘lotto 0’

(AGENPARL) – Roma – “Ho appena depositato un’interrogazione a risposta scritta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante il progetto del “Lotto 0”, un tratto ferroviario strategico di circa 44 chilometri che attraversa le aree più vitali e promettenti della Campania, tra San Valentino Torio e Battipaglia. L’oggetto dell’interrogazione si focalizza sulla necessità di garantire il finanziamento completo e stabile di quest’opera, considerata un volano fondamentale per lo sviluppo economico, la coesione territoriale e la mobilità sostenibile di questa regione. Ho espresso nel documento la forte speranza che il Ministero, di fronte alle potenzialità di questo progetto, possa sensibilmente accelerare le procedure e adottare tutte le azioni necessarie affinché il Lotto 0 possa essere incluso tra le opere finanziabili con risorse europee e nazionali, assicurando così l’avvio dei lavori nel più breve tempo possibile. Pertanto, ho sottolineato l’importanza di creare un nuovo hub intermodale a Baronissi, che si ponga come modello di successo simile a Napoli Afragola, e di riqualificare l’antica linea Napoli-Sapri per migliorare la mobilità regionale e ridurre l’impatto ambientale. Mi aspetto dal Ministero e da tutti gli attori coinvolti, come RFI, l’ accelerazione di questo progetto di fondamentale importanza, che rappresenta un’opportunità di crescita delle aree interne, di riduzione delle disparità territoriali e di rilancio del sistema infrastrutturale del Sud Italia. Sono certo che questa opera strategica, fortemente sostenuta dai territori, dai Sindaci e dalle associazioni che ne sostengono la realizzazione (come il Centro studi Edilizia Reale, Cittadino Sudd, Svimar, Insieme per Avellino e l’Irpinia), potrà cambiare il volto della nostra regione e offrire nuove opportunità a cittadini, imprese e territori” – così in una nota l’On. Alessandro Caramiello (M5S).