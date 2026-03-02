Lutto per la musica folk in Irpinia: Pratola saluta Orlando Marano

“Il nostro cuore oggi è pieno di tristezza, questa mattina Orlando ci ha lasciato ma i ricordi rimarranno indelebili insieme a tutti coloro che negli anni hanno fatto parte di questa grande famiglia dei Pratola Folk” – scrive il gruppo irpino in un post su Facebook.

“Nelle sue canzoni folk raccontava il nostro tempo: parlava di politica, di ingiustizie, dei problemi di ogni giorno – ricorda Marianna Fabrizio – Non cercava parole facili, ma parole sincere. La sua voce era uno strumento di coscienza, un invito a riflettere, a non restare indifferenti. Ci sono persone che passano nella vita in punta di piedi, ma lasciano un’eco che non svanisce. Con la sua musica folk intrecciava parole e melodie come fili di luce, raccontando la vita con verità e cuore. Era una brava persona, di quelle rare, che sanno ascoltare, comprendere e donare senza chiedere nulla in cambio. Ora la sua voce non risuona più tra noi, ma le sue canzoni continueranno a vivere, come semi nel vento”.