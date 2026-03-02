Grottaminarda, al via il corso biennale Agri–Food Production Sustainability

Molino Scoppettuolo srl punta sulla formazione e presenta un nuovovprogetto. Sabato 7 marzo 2026, alle ore 10.00, l’azienda divGrottaminarda, leader nel settore agro–alimentare, presso i suoi locali aziendali siti in via Valle, c.da Maccarone 3, presenterà il corso biennale Agri–Food Production Sustainability ITS Academy TE.LA., che punta a formare tecnici specializzati nell’innovazione sostenibile in agricoltura.

Il percorso formativo di alta specializzazione, destinato ad una classe di 20 ragazzi, si caratterizza per stage sul campo, non soltanto presso Molino Scoppettuolo, ma anche presso aziende del territorio che hanno scelto di collaborare all’iniziativa, per laboratori, project work con professionisti provenienti dal settore agro-alimentare.

Antonietta Scoppettuolo di Molino Scoppettuolo, responsabile del progetto, commenta così l’avvio di questa nuova iniziativa: «Il percorso di alta formazione tecnica post-diploma offre ai giovani irpini una nuova opportunità di formazione e lavoro nel settore agro–alimentare. Ho voluto realizzare questo progetto come atto di amore per il mio territorio, per contribuire, con l’azienda della mia famiglia e con le esperienze che abbiamo maturato, alla crescita personale e professionale dei giovani irpini. Modello didattico innovativo e orientato alle imprese, gli ITS Academy formano profili tecnici altamente specializzati. In soli due anni permettono di conseguire un diploma di V livello EQF, titolo d’eccellenza per entrare subito in azienda con competenze certificate a livello europeo».

All’inaugurazione del corso ITS Academy TE.LA. sede di Grottaminarda parteciperanno Sabato D’Amico, Presidente ITS Academy TE.LA.; Emilio De Vizia, Presidente Confindustria Avellino e Confindustria Campania; Maurizio Petracca, Consigliere della Regione Campania.

Dopo i saluti introduttivi di Ciriaco Scoppettuolo, patron di Molino Scoppettuolo, interverranno Antonietta Scoppettuolo e Iolanda D’Ambrosio di Molino Scoppettuolo; concluderà il convegno l’intervento di Andrea Morniroli, Assessore alle Politiche sociali e alla Scuola della Regione Campania.