Aree interne, all’Università di Salerno nasce il centro di studio

Nasce all’interno dell’Osservatorio Respo dell’Università di Salerno un centro di studio e proposta dedicato alle aree interne e ai processi di sviluppo dei territori marginali. Il progetto, diretto dal prof. Salvatore Farace, si concentrerà sui fenomeni di spopolamento, sulle politiche di coesione e sull’efficacia della spesa pubblica, con l’obiettivo di elaborare analisi e strategie per la crescita sostenibile e il rafforzamento delle comunità locali. La presentazione ufficiale è in programma il 27 marzo 2026.