Elly Schlein ad Avellino per portare cordoglio e vicinanza al candidato sindaco del campo largo Antonio Gengaro, che ha perso nelle ultime ore l’amato padre Tommaso.

Annullato il comizio in piazza, la segretaria del Pd, impegnata oggi in un tour elettorale proprio in Campania, ha deciso comunque di arrivare in città in forma privata per stringersi in un abbraccio con Antonio Gengaro. I due sono legati da una sincera amicizia.