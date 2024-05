Coordinamento Provinciale Forza Italia, dimissioni di Antonietta De Vita

In data odierna Antonietta De Vita ha comunicato al Segretario Provinciale di Forza Italia prof. Carmine De Angelis le sue irrevocabili dimissioni dall’incarico di responsabile del dipartimento politiche giovanili.

“Apprendo con stupore dagli organi di informazione che la S.V., in qualità di segretario provinciale di Forza Italia, ha inteso nominare la sottoscritta Antonietta De Vita nata a Avellino il 13/06/1977 e residente a Solofra in via Cerzeta60/a, responsabile del Dipartimento politiche giovanili di codesto Coordinamento Provinciale. Tale nomina era del tutto inattesa, considerato che né la S.V. con il Coordinamento provinciale né i referenti locali di Forza Italia hanno avuto con la sottoscritta una interlocuzione preventiva. Pertanto la sottoscritta comunica le proprie dimissioni irrevocabili dall’incarico ricevuto e la disdetta della tessera di Forza Italia”.