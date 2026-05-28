Lutto cittadino a Lauro per l’ultimo saluto al quarantaduenne operaio morto sull’A1

LAURO- Nel giorno dell’ultimo saluto a Michele Amelia, il quarantaduenne operaio di Lauro travolto e ucciso sull’A1 il sindaco e l’Amministrazione comunale hanno proclamato il lutto cittadino: ” in segno di profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane Michele Amelia, è stato proclamato il lutto cittadino per domani , 29 maggio, giorno delle esequie.

L’intera comunità si unisce al dolore della famiglia, degli amici e di quanti hanno conosciuto e voluto bene a Michele, giovane figlio della nostra terra, la cui perdita lascia sgomenti e profondamente addolorati.Invitiamo cittadini, attività commerciali e istituzioni a partecipare con raccoglimento e rispetto a questo momento di dolore collettivo, quale testimonianza di vicinanza e solidarietà. Domani Lauro si ferma per stringersi attorno alla famiglia Amelia.Nel silenzio, nel rispetto e con il cuore colmo di tristezza”.