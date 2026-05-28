Controlli a tutela delle specie protette su pascolo abusivo: Carabinieri denunciano 53enne

L’attività congiunta posta in essere tra il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e la

specialità dei Forestali del Gruppo di Avellino, permetteva di deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, una persona resasi responsabile di invasione di terreni, danneggiamento e pascolo abusivo.

Nello specifico, i militari del Nucleo forestale di Volturara Irpina, in sinergia

con la locale Stazione Carabinieri, accertavano che un 53enne del posto, aveva introdotto e abbandonato su terreni demaniali circa 50 bovini, facendoli pascolare in assenza di autorizzazione e provocando il danneggiamento delle colture presenti nel fondo.

Inoltre, i militari Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con la

linea territoriale, accertavano che una donna 55enne del posto, deteneva abusivamente 10

esemplari di tartarughe acquatiche. Tali animali, rientranti nella lista di specie esotiche invasive e specie protette a livello mondiale, venivano poste sotto sequestro amministrativo. Veniva elevata, alla donna, una sanzione amministrativa pari ad euro 25.000.

Le attività di controllo continueranno senza sosta a tutela del territorio, dell’ambiente e degli animali protetti dalla Convenzione di Washington (CITES).