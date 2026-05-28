Diritto al gioco, l’Associazione Berardi organizza un mini torneo di calcetto interforze

Coinvolgente pomeriggio all’insegna del mini torneo di calcetto interforze, organizzato dall’Associazione Berardi nell’ambito della Campagna Nazionale “Diritto al Gioco 2026”, promossa dal Comitato Provinciale UNICEF di Avellino.

Alla manifestazione hanno partecipato volontariamente le istituzioni presenti sul territorio avellinese, con la presenza di personale militare della Caserma Berardi, della Questura/Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell’Arma dei Carabinieri.

Ad aprire l’evento sono stati la Presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Avellino, Dott.ssa Tonia De Giuseppe, il Presidente dell’Associazione Berardi, Sergio Freda, l’Assessore del Comune di Montefalcione, Emanuela Pericolo, insieme al neo eletto Sindaco Nello Pizza, che ha fin da subito manifestato la volontà di sostenere i principi e i valori promossi da UNICEF a favore delle giovani generazioni.

La presenza del primo cittadino ha rappresentato un segnale importante di attenzione verso i bambini e i ragazzi del territorio, nonché un auspicio concreto per rafforzare percorsi di collaborazione e operosità interistituzionale sotto l’egida UNICEF.