Lutto per l’Arci Avellino, l’ultimo saluto a Zelda: “ti sei data senza mai mostrarti indifferente”

“Ti sei data senza mai mostrarti indifferente.

L’Arci Avellino, l’Arci Benevento e Innova ETS si uniscono al dolore dei familiari, delle compagne e dei compagni, degli affetti, delle persone che hai segnato incontrandole per la tua strada.

Antropologa, mediatrice interculturale, docente di lingua italiana per stranieri, fondatrice e anima del circolo Dimbaya APS, ma prima di tutto una compagna, una persona che aveva scelto da che parte stare e che mondo provare a sognare e costruire. Siamo grati di aver potuto condividere il tuo impegno, la tua energia, la tua curiosità, il tuo sguardo sempre rivolto a chi ne avesse bisogno e il tuo spirito di comunità.

Fino all’ultimo istante hai continuato a dare il tuo contributo associazionistico e professionale. Grazie a te e alla tua passione, negli ultimi mesi a Benevento è nato lo sportello di mediazione linguistico culturale “How far na?”, che ha rappresentato e rappresenterà un presidio per le cittadine di origine straniera. Hai fatto tantissimo per tantə, unendo la tua grande competenza e professionalità a una enorme capacità di connessione umana. Ci lasci un senso di vuoto e le parole che non arrivano, ma anche i frutti di ciò che hai seminato, i rapporti che hai creato, le reti e le relazioni: hai creduto nell’idea che un altro mondo, fondato sulla solidarietà e la lotta contro l’odio e l’emarginazione, fosse possibile. Resta a noi la responsabilità di seguire le strade che hai lasciato, di non perdere quello sguardo, di continuare a lottare per costruire il mondo che sognavi.

Ciao Zelda”.

Questa la nota di cordoglio di Arci Avellino, Arci Benevento e Innova ETS per Adele Zotti, 33 anni, socia fondatrice del Circolo Arci Dimbaya APS.