Arriva il week-end per Gusto Italia: tutte le attività sul Corso di Avellino

Ancora due giorni alla chiusura della fiera di Gusto Italia, dedicata alle tipicità italiane e della tradizione artigiana. Dallo scorso giovedì, l’iniziativa, firmata e organizzata dall’Associazione Italia Eventi e patrocinata dal Comune di Avellino e dall’Unione Nazionale Organizzatori di Eventi, ha aperto i battenti su Corso Vittorio Emanuele con ingresso gratuito e ininterrotto dalle 10 a mezzanotte.

Questa mattina, giocolieri, artisti di strada, spettacoli di burattini e laboratori artigianali hanno impegnato l’attenzione dei visitatori degli stand gastronomici.

Il programma per stasera, invece, prevede una lezione gratuita con la Scuola di Tarantella Montemaranese alle ore 19 (in replica domani alle 17:30), la musica dei Maradonas – campioni del rockabilly in lingua napoletana – alle 18 e dei Fandango Live – con le canzoni di Ligabue, Vasco Rossi e De Andrè – alle 21. Alle 20, inoltre, saranno protagonisti dello show cooking condotto dalla giornalista gastronomica Antonella Petitti i maestri pasticceri Lello e Gianfranco Romano del Gran Caffè Romano di Avellino, che proporranno la preparazione della pastiera.

Atteso per domani, infine, alle ore 18:30, la chiusura con il Gran Ballo del Gattopardo, danze dell’Ottocento e costumi d’epoca.