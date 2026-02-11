L’Unicusano Avellino Basket all’I.T.E. Amabile: sport, comunicazione e giovani

In occasione dell’avvio del corso di Web Management dello Sport all’I.T.E. “Luigi Amabile” di Avellino, Gennaro Di Carlo e Andrea Zerini sono stati ospiti dell’istituto, in rappresentanza dell’Unicusano Avellino Basket nel progetto “Sport e Scuola”: iniziativa volta a favorire il dialogo tra il mondo sportivo e quello educativo. L’appuntamento ha offerto agli studenti un’occasione concreta di confronto con professionisti del settore, permettendo loro di scoprire il dietro le quinte della comunicazione sportiva. Un momento formativo che contribuisce a consolidare il rapporto tra l’Unicusano Avellino Basket e il territorio, valorizzando il ruolo educativo dello sport.

Durante l’incontro, il coach Di Carlo ha approfondito il valore strategico della comunicazione nel contesto sportivo moderno. “Nella comunicazione che utilizzo – ha spiegato – é necessario prendermi cura della comunicazione dovendo relazionarmi con il club, la squadra ed i giornalisti. Devo trovare il modo corretto per esprimere il mio pensiero, per essere efficace nel trasferire il mio pensiero”. Ha concluso con una riflessione dedicata ai giovani, sottolineando la responsabilità educativa che lo sport porta con sé: “Abbiamo una grande responsabilità nei confronti dei ragazzi, che saranno chiamati a guidare la società del futuro. Dobbiamo trasmettere valori sani e principi corretti”.

A seguire, Zerini ha raccontato la sua esperienza nel mondo dei podcast, un progetto nato per avvicinare nuove generazioni alla pallacanestro. “È un piccolo modo per raggiungere più persone possibile e coinvolgere nuove leve. La comunicazione sociale è importante, affascinante e va utilizzata nel modo migliore”.

Accanto ai due tesserati, l’intervento di Francesca Theodosiu, Responsabile marketing del club, la quale ha illustrato agli studenti i principali aspetti del Web Management applicato allo sport: dalla gestione degli eventi alla comunicazione digitale, fino alle strategie di promozione e relazione con il pubblico.

Il club ha inoltre rinnovato l’invito a seguire da vicino le partite dell’Unicusano Avellino Basket, ricordando che ogni istituto può usufruire di un numero dedicato di tagliandi.