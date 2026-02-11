Conoscere rischi naturali e il nostro pianeta: la due giorni di Ingv per scuole e famiglie

AVELLINO- Un visore per “entrare” virtualmente nella camera magmatica di un vulcano o anche vivere una scossa di terremoto in un ambiente domestico simulato. E’ uno dei modi grazie ai quali i ricercatori dell’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologja dell’Irpinia partecipa all’edizione 2026 dell’evento ” Parole per la Terra” . Due giorni dedicati a scuola e comunita’ per capire meglio come funzionano i fenomeni naturali che modellano il nostro pianeta. L’evento si chiude venerdì nella Sala De Mita del Carcere Borbonico. La mattina sarà dedicata alle scuole, il pomeriggio fino alle 19 a tutti i visitatori che vorranno conoscere come funzionano i fenomeni del pianeta. L’Istituto con sede a Grottaminarda, diretto in Irpinia dalla dottoressa Annamaria Vicari ha messo a disposizione dei visitatori non solo una serie di situazioni virtuali ma anche collegamenti in diretta con la mappa degli eventi sismici dell Ingv e altri importanti esempi per conoscere i rischi naturali a partire dai terremoti. “Dialogo sulla Terra: La Scienza dei Terremoti Spiegata a Tutti” come ha anche spiegato Luigi Zarrlli, sismologo e Coordinatore del Gruppo di Lavoro divulgazione e formazione della Sezione Irpinia Ingv (vedi video) è un’esperienza interattiva, immersiva e educativa, pensata per bambini, adulti e famiglie, per scoprire il mondo dei terremoti, dei vulcani e dei principali rischi naturali e iniziare a capire come convivere con essi in modo più consapevole. Le nostre ricercatrici e i nostri ricercatori saranno a disposizione per dialogare con il pubblico, rispondere alle domande e chiarire dubbi. Un’occasione unica per imparare divertendosi, confrontarsi, fare domande e scoprire come la scienza può aiutarci a vivere più sicuri sul nostro territorio.