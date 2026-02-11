“Consulta Argento” per gli anziani: domani primo incontro operativo all’Urban Center

Con la delibera commissariale n. 23 del 26 gennaio 2026, adottata con i poteri del Consiglio, il Comune di Avellino ha istituito ufficialmente – approvandone, in contemporanea, il regolamento che ne disciplina il funzionamento – la “Consulta Argento”: un canale diretto di comunicazione con i propri residenti anziani, finalizzato a portare al centro dell’agenda pubblica il tema dell’invecchiamento della popolazione, fenomeno che incide in modo trasversale sulla vita sociale, economica e culturale della città. L’obiettivo è superare una visione puramente assistenziale in favore della valorizzazione del ruolo attivo delle persone anziane nella comunità, promuovendo politiche partecipate e interventi capaci di generare inclusione e innovazione.

Tra i compiti della Consulta figurano:

il confronto stabile tra istituzioni, associazioni e cittadini;

la promozione di iniziative e progettualità dedicate;

l’individuazione di opportunità di finanziamento a livello regionale, nazionale ed europeo.

Il primo incontro operativo è in programma domani, giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 10:00, presso la sede dell’Urban Center, all’interno dell’ex Chiesa del Carmine in via Clausura 11.