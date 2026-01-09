Lunedì l’inaugurazione della nuova Sede Provinciale UNICEF

La partecipazione attiva degli studenti rappresenta un elemento centrale dell’iniziativa, coerente con la missione dell’UNICEF di promuovere la partecipazione, la cittadinanza attiva e la cultura dei diritti tra le nuove generazioni.

La chiusura della Campagna Natale 2025: un traguardo e un nuovo inizio

La chiusura della Campagna di Solidarietà UNICEF Natale 2025 non rappresenta un punto di arrivo, ma un momento di sintesi e, al contempo, l’inizio di un percorso strutturato e condiviso con il territorio. Un cammino avviato insieme ai 44 partner iniziali, che nel corso della campagna sono diventati 58 realtà attive scuole di ogni ordine e grado, scuole di specializzazione universitaria, università, aziende e ditte, a cui si affiancano 9 Scuole Amiche UNICEF e 14 Comuni aderenti all’iniziativa Go Blue. Questo dato fa solo riferimento alla Campagna di Natale 2025

Un risultato che testimonia la crescente sensibilità e partecipazione della comunità irpina, la capacità di fare rete tra istituzioni, scuola, terzo settore, imprese e cittadinanza attiva, e che pone le basi per progetti continuativi di solidarietà, educazione ai diritti, inclusione e tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.