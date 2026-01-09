Strade dissestate, l’impegno della commissaria che avverte: “Cittadini rispettino i divieti”

Strade disastrate in città, la commissaria prefettizia del Comune, Giuliana Perrotta, ha fatto il punto sugli interventi in corso, assicurando l’impegno dell’ente di Piazza del Popolo per migliorare la viabilità cittadina. «Abbiamo iniziato i primi lavori e continueremo su altre arterie nei prossimi mesi», ha spiegato, sottolineando però la necessità della collaborazione dei cittadini.

«Ora abbiamo i finanziamenti», ha assicurato. Da qui però il monito: «Abbiamo accertato che, appena steso l’asfalto, alcune auto sono passate tranquillamente nonostante i divieti. Questo comportamento pregiudica la buona riuscita dei lavori». L’appello è chiaro: rispettare le limitazioni e collaborare, per permettere al Comune di intervenire su tutte le strade dove sono disponibili le risorse.